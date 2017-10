Das Material war in den Jahren 1991/92 bei der Verwahrung des stillgelegten Kalibergwerks in den Schacht eingebracht worden. Nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums handelte es sich bei dem Füllmaterial um Schotter, Kies, lehmigen Sand und Ton, das damals schichtweise eingebracht worden war. Im Jahr 2014 waren jedoch in dem Schacht unerwartete Setzbewegungen in der Füllsäule festgestellt worden. Deshalb war beschlossen worden, den Schacht von unten her zu entleeren. Das Landesbergamt habe den Bergwerksbetreiber damals aufgefordert, die Arbeiten von einem Gutachter fachlich begleiten zu lassen, so das Ministerium. Ein Sonderbetriebsplan sei dafür nicht notwendig gewesen.