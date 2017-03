Bis Mitte Juni? Oder doch erst im Herbst? Oder am liebsten gleich sofort? Die Verwirrung um den Termin für die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen ist groß. Vergangene Woche hatte Oberbürgermeister Klaus Zeh (CDU) überraschend seinen Rücktritt bis zum 19. Juni erklärt. Seine Gesundheit ist der Grund. Von da an hieß es: Um eine geordnete Übergabe an den Nachfolger zu sichern, führt er sein Amt bis dahin weiter. Nach dem Thüringer Kommunalwahlgesetz soll aber innerhalb der letzten drei Monate seiner Amtstätigkeit ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Soweit so gut. Ob das klappt, ist die nächste Frage.

Statement des Landrats: Wahl erst im Herbst

Landrat Matthias Jendricke Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Mittwoch war plötzlich alles anders: Der Landrat des Kreises Nordhausen Matthias Jendricke (SPD) schaltete sich in die Diskussion ein. "Die Suche nach einem geeigneten Termin ist schwierig", sagte er MDR THÜRINGEN. "Die geplante Neuwahl muss möglicherweise auf Herbst verschoben werden." Als Grund nannte Jendricke zahlreiche Feiertage und den frühen Beginn der Sommerferien. Außerdem müsse auch eine mögliche Stichwahl zwei Wochen später berücksichtigt werden. Mit dieser Meldung wusste niemand so recht etwas anzufangen. Sollten wirklich die vielen freien Tage der Grund für einen späteren Wahltermin sein? Oder steckte dahinter eine politische Motivation? Die Spekulationen kochten hoch. Fakt ist: Sollte bis zum 19. Juni kein Nachfolger gefunden sein, springt zunächst Zehs Stellvertreterin Jutta Krauth ein, die wie Jendricke der SPD zugehörig ist.



Doch Mittwochabend kam eine neue Wende: Der Hauptausschuss legte den 11. Juni 2017 als Wahltermin fest. Eine mögliche Stichwahl könnte dann am 25. Juni stattfinden. "Dies ist jedoch nur ein Vorschlag", sagte Bürgermeisterin Jutta Krauth MDR THÜRINGEN. "Die Kommunalaufsicht muss letztendlich über den Termin entscheiden."



Aus dem Landratsamt heißt es am Donnerstag nun, man müsse den Termin gemeinsam mit dem Landesverwaltungsamt erörtern. "Problematisch zeichnet sich dabei ab, dass der von der Stadt versierte Stichwahltermin auf das erste Ferienwochenende der Sommerferien fällt. Auch die Festlegung des ersten Wahlgangs zeitgleich zum Rolandsfest und dem Festumzug anlässlich des Stadtjubiläums hat zumindest Verwunderung ausgelöst", heißt es in einem Statement von Landrat und Kommunalaufsicht. Da die Stadt Nordhausen erst in der Stadtratssitzung am 29. März den Stadtwahlleiter berufen wird, könnten die gesetzlich geltenden Fristen nicht eingehalten werden. Dadurch sei der Termin am 11. Juni nicht möglich. Also doch erst im Herbst? "Die Rechtsaufsichtsbehörden werden sich nun dazu beraten", heißt es.

Warum der Landrat überhaupt mitredet

Seine Rücktrittsankündigung bedeutete die kurzfristige Suche nach einem Wahltermin: Nordhausens OB Klaus Zeh Bildrechte: Stadtverwaltung Nordhausen Dass Matthias Jendricke beim Termin zur Oberbürgermeisterwahl mitredet, hat einen einfachen Grund: Er selbst schließt es nicht aus, sich selbst als Kandidat aufstellen zu lassen. Das sagte er MDR THÜRINGEN bereits Anfang der Woche. Als Nordhäuser schlage sein Herz für seine Heimatstadt, sagte er. Zudem habe er bereits zehn Jahre als Bürgermeister in der Stadt Nordhausen gearbeitet. Allerdings werde er sich jetzt noch nicht endgültig festlegen, so Jendricke. Darüber würden die Parteigremien entscheiden. Die SPD hat zu zum Thema Neuwahl in dieser Woche mehrere Sitzungen anberaumt.



Die Frage, warum der Landrat eventuell Oberbürgermeister werden möchte, beschäftigt Einwohner und Medien. Pressesprecherin Jessica Piper sagte MDR THÜRINGEN, dass Jendricke zwar noch lange nicht als SPD-Kandidat festgelegt sei, sie sich aber gut vorstellen könne, warum ihn scheinbar alle als gesetzt sehen. Hintergrund ist die Kreisgebietsreform im kommenden Jahr. Wenn im Zuge der Umstrukturierung der Kyffhäuserkreis und der Landkreis Nordhausen fusionieren, kann es nur einen Landrat geben. Sowohl Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind als auch Matthias Jendricke gehören der SPD an. Es kann aber nur einen SPD-Kandidaten für die neue Landrat-Stelle geben. Wenn Hochwind für den Posten im neuen Kreis kandidiere, könne sich Jendricke als Oberbürgermeister in Nordhausen neu aufstellen lassen. Wäre Klaus Zeh nicht zurückgetreten, wäre es so wie so im kommenden Jahr zur Wahl des Oberbürgermeisters gekommen. Alles abgesprochen also? Spekulationen. Der Landrat hat sich dazu noch nicht geäußert.



Auch die Nordhäuser CDU ist derzeit auf Kandidatensuche für den neuen Oberbürgermeister-Posten. Dazu wurde eine Findungskommission einberufen, sagte der stellvertretende Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Egon Primas MDR THÜRINGEN. Laut Primas gibt es mehrere Vorschläge, über die nun parteiintern beraten werde. Ob die ehemalige Staatssekretärin und Chefin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, Inge Klaan, eine Option auf den Oberbürgermeisterposten sei, wollte Primas weder bestätigen noch dementieren.

Was wäre wenn?