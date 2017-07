Die Grünen in Nordhausen haben ein CDU-Mitglied zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im September gekürt. Der Kreisverband nominierte am Donnerstag mit großer Mehrheit Dirk Erfurt, den ehrenamtlichen Bürgermeister von Neustadt im Südharz. Erfurt sagte, die Grünen seien auf ihn zugekommen, wohl auch wegen seiner Erfahrung und seiner konsequenten Haltung zum Gipsabbau in der Region. Der CDU-Landesverband habe "nicht sehr erfreut" reagiert, so Erfurt. Ihm drohe ein Parteiausschlussverfahren. Die Nordhäuser CDU hat die Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, Inge Klaan, für die OB-Wahl nominiert. Sie war von 2012 bis 2014 Staatssekretärin im damaligen Thüringer Bau- und Verkehrsministerium.