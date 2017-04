Bei der Pflege der Osterbräuche ist es in diesem Jahr in Thüringen nicht immer friedlich geblieben. Am Ostermontag berichtete die Polizei von Auseinandersetzungen unter den Besuchern von Osterfeuern vor allem in Nordthüringen. In Roßleben im Kyffhäuserkreis war es demnach beim Osterfeuer in der Nacht zu Montag zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern und Frauen im Alter zwischen 26 und 38 Jahren gekommen. Dabei wurden eine 32 Jahre alte Frau und ein 30 Jahre alter Mann leicht verletzt.

Auch im Borxleben - ebenfalls im Kyffhäuserkreis - gab es am Osterfeuer Raufereien unter den Besuchern. Polizeibeamte mussten schlichten. Sie nahmen mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung auf.

Die Hände verbrannt hat sich ein 19-Jähriger, der im Streit von einem 23-Jährigen ins Osterfeuer geschubst wurde, bereits in der Nacht zu Ostersonntag. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden angetrunkenen Männer in Heringen an der Helme im Landkreis Nordhausen aneinandergeraten. Der 19-jährige erlitt leichte Brandverletzungen, der 23-Jährige zog ihn wieder aus dem Feuer und bot ihm sofort seine Hilfe an. Der 19-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Auch den Osterbrauch, Eier zu verschenken, verstanden einzelne Thüringer offensichtlich falsch: In Eisenach wurde ein Auto von Unbekannten mit mehreren Eiern beworfen – die Eier waren noch roh, das Auto wurde beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte die 30-jährige Besitzerin den Wagen am Samstagvormittag in der Innenstadt geparkt. Bei ihrer Rückkehr nach etwa einer Stunde stellte sie die Verschmutzungen und die Beschädigung fest. Der Schaden liegt bei 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.