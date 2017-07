Bad Frankenhausen Bundeswehr verlegt Truppen nach Litauen

Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Laut Bundeswehr starten zunächst am Freitagabend in Bad Frankenhausen acht Kampfpanzer des Typs Leopard 2 und ein Bergepanzer "Büffel" mit ihren Besatzungen ins Baltikum. Sie werden auf der Straße nach Sondershausen fahren und dort auf die Bahn verladen, hieß es. Am Sonnabend folgen dann im sächsischen Marienberg rund 400 Soldaten mit 14 Schützenpanzern des Typs "Marder". Außerdem wird im Rahmen des Nato-Einsatzes ein Zug Panzerpioniere aus Gera mit 30 bis 40 Mann ins Baltikum verlegt. Der Transport von Truppen und Material soll Anfang August abgeschlossen sein.



Insgesamt werden laut Einsatzführungskommando rund 500 Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 aus Thüringen und Sachsen an dem Einsatz teilnehmen. Sie gehören zur multinationalen Mission EFP, die vor einem Jahr von der Nato beschlossen worden ist. Die Mission besteht aus Kampfbataillonen von je 1.000 Mann, die in Litauen, Lettland, Estland und Polen stationiert wurden.