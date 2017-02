Nordhausen Karnevals-Polizist wacht auf fremdem Sofa auf

Skurriler Einsatz für die Nordhäuser Polizei: Ein als Polizist verkleideter Karnevalist hat sich am Samstagmorgen in einer fremden Wohnung schlafen gelegt. Der 22-Jährige hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut und sich auf dem Weg nach Hause in die Wohnung eines älteren Herrn verirrt. Nachdem der Bewohner die Polizei verständigte, entdeckten die Beamten den jungen Mann als Polizist verkleidet, laut schnarchend und sichtlich alkoholisiert auf dem Sofa. Er sei von der Polizei "sanft geweckt" worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.