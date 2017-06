Landgericht Mühlhausen Prozess um Kofferbombe von Obergebra verschoben

Das Landgericht Mühlhausen hat am Mittwoch den geplanten Prozessauftakt um die Kofferbombe von Obergebra verschoben. Über den Anschlag soll nun erst im Oktober verhandelt werden. Grund ist eine fehlerhafte Besetzung des Gerichts: Die Verteidigung hatte die Aussetzung des Prozesses beantragt, da nur zwei Richter auf der Richterbank saßen. In der Ladung zum Prozess waren jedoch drei angekündigt worden.

Die drei Männer sind wegen versuchter Brandstifung angeklagt. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Es war bereits der zweite Anlauf, die Angeklagten vor Gericht zu bringen. Eine erste Anklage war im März geplatzt, nachdem das Landgericht die damalige Anklageschrift der Staatsanwaltschaft abgelehnt hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten nun versuchte Brandstiftung vor. Im ersten Anlauf hatte sie den Männern einen Sprengstoffanschlag zur Last gelegt.



Die drei Angeklagten im Alter von 34 und 42 Jahren aus dem Raum Nordhausen sollen im April 2016 einen Koffer unter einem Auto in Obergebra im Kreis Nordhausen deponiert haben. Der Brand- oder Sprengsatz zündete jedoch nicht, so dass niemand verletzt wurde. Hintergrund der Attacke soll eine Zeugenaussage in einem Diebstahlsverfahren gewesen sein: Der Mann, gegen den der Anschlag höchstwahrscheinlich gerichtet war, hatte nach Informationen von MDR THÜRINGEN im Prozess gegen fünf Mitglieder einer Nordthüringer Hehlerbande ausgesagt.



Für das Verfahren sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt.