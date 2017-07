Das Landgericht Mühlhausen verhandelt seit Montagvormittag den Totschlag an einem Vermieter. Angeklagt ist ein 38-Jähriger aus dem Kyffhäuserkreis. Er soll den 42-Jährigen Landwirt im September in Wernrode im Kreis Nordhausen erstochen haben. Auch dessen 37-jährige Ehefrau war damals lebensgefährlich verletzt worden. Vorausgegangen waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mietstreitigkeiten. Die Anklage war bereits Anfang Juli verlesen worden. Die Beweisaufnahme konnte aber nicht beginnen, weil die Staatsanwältin krank war.

Der säumige Mieter soll um 5 Uhr in der Frühe mit einem Messer in der Hand in das Schlafzimmer des Vermieterehepaares eingedrungen sein. Der Putenfarmer hatte eine kleine Wohnung an den gelernten Koch vermietet, soll aber seit Monaten keine Miete mehr gesehen haben. Ein Nachbar hatte damals berichtet, dass der Landwirt bereits die Schlösser der Wohnung wegen der Mietschulden ausgewechselt hatte. Bei der Attacke konnte sich der 42-Jährige zunächst noch ins Freie retten, brach dann aber zusammen und starb. Seine schwer verletzte Ehefrau rief die Polizei, die den mutmaßlichen Täter in der Nähe festnehmen konnte.