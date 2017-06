Bei den bundesweiten Razzien wegen Hassbotschaften im Internet ist auch ein Thüringer ins Visier der Ermittler geraten. Polizisten durchsuchten am Dienstag nach Informationen von MDR THÜRINGEN die Wohnung eines 38 Jahre alten Mannes im Kyffhäuserkreis. Die Beamten stellten bei ihm Speichermedien sicher.

Wer Hasspostings bei Facebook oder an anderer Stelle veröffentlicht, macht sich strafbar. Bildrechte: IMAGO

Gegen den Mann wird schon länger ermittelt, weil er sich auf Facebook rechtsextremistisch geäußert haben soll. Vorbestraft ist er aber nicht. Gegen den 38-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen Volksverhetzung. Er ist der einzige Thüringer Beschuldigte, den die Ermittler am Dienstag überprüften.



Bundesweit gab es an diesem Aktionstag gegen Hasspostings Durchsuchungen bei 36 Beschuldigten. Computer, Mobiltelefone und andere Datenträger wurden beschlagnahmt. Laut Bundeskriminalamt (BKA) geht es meist um rechtsradikale Volksverhetzung. Außerdem wird ein Fall aus der Reichsbürgerszene verfolgt. Zwei politisch links motivierte Täter stehen ebenfalls im Fokus. Die Zahl der Hassbotschaften im Internet ist laut BKA in den vergangenen drei Jahren ständig gestiegen.