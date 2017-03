Die Polizei hat am Dienstag im Kreis Nordhausen einen 64-jährigen sogenannten Reichsbürger entwaffnet. Bei einer groß angelegten Aktion seien drei Objekte durchsucht worden, zwei in Nohra und eines in Uthleben, teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit. Dabei seien 13 sogenannte Langwaffen, zwei Pistolen und zwei Revolver sowie eine Böllerkanone beschlagnahmt worden. Außerdem hätten die Ermittler Waffen sichergestellt, die zur Dekoration dienten. Sie sollen nun von Spezialisten begutachtet werden. Solche Waffen können von erfahrenen Bastlern schussfähig gemacht werden. Gegen den Mann und zwei weitere Beschuldigte sei schon längere Zeit ermittelt worden.