Die Polizei betitelte den 64-Jährigen als "echten Waffennarren". Seine Waffen und Munition seien weit mehr als das, was ein Sportschütze für den normalen Gebrauch benötige. Außer mehr als 20 Gewehren, Pistolen und Revolvern hatte er demnach in seiner Scheune einen selbstgebauten Schießstand mit einer 20 Meter langen Schießbahn. Außerdem habe er sich eine Kanone samt 16 Geschossen selbst gegossen. Auch originale Funde aus dem 1. und 2. Weltkrieg befanden sich demnach in seinem Besitz.

Ein Teil der sichergestellten Stücke müsse noch von einem Gutachter in Augenschein genommen werden, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem würden die Personenkontakte des 64-Jährigen untersucht. "Die Ermittlungen gehen jetzt erst richtig los."