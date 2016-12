Tötungsdelikt in Schlotheim Tatverdächtiger verhaftet

Eine Woche nach dem Tötungsdelikt an einem Mann in Schlotheim hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Dabei handelt es sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Nordhausen vom Dienstag um einen 43-jährigen Mann aus dem persönlichen Umfeld des Opfers. Der Mann sei am 23. Dezember festgenommen worden und sitze wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft.