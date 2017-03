Die Stadt Sondershausen hat ihr Rathaus für einen Euro an die städtische Wohnungsbaugesellschaft "Wippertal" (WBG) verkauft. Das Geschäft hat einen guten Grund: Für rund 4,8 Millionen Euro soll das Gebäude in den nächsten Jahren saniert werden. Dafür braucht die Stadt Kredite und Fördermittel. Geld, das die klamme Stadt nie bekommen würde. Die WBG aber schon.

Mit dem durchdachten Trick kann die Stadt Sondershausen so ihr Rathaus sanieren - obwohl sie mitten in der Haushaltskonsolidierung steckt. Durch Kredite und Fördermittel von Land und Bund muss die Stadt selbst nur noch etwa 10 Prozent der Gesamtkosten aufbringen. "Das entspricht der Summe, die wir ohnehin für zwingend notwendige Reparaturen ausgeben hätten müssen", sagte Bürgermeister Joachim Kreyer (CDU). Das rechtfertige die große Investition ebenfalls.

Die Stadt zahlt nun rund 81.400 Euro Miete pro Jahr, was einem Quadratmeterpreis von rund 4,50 Euro entspricht. Mit Betriebskosten liegt die Warmmiete bei rund 10.600 Euro im Monat. "Und das ist ein vollkommen akzeptabler Preis", sagte Bürgermeister Kreyer. Das Geld wird ausschließlich dafür verwendet, um das Rathausgebäude instand zu halten. Auch Mieterhöhungen sind nur möglich, wenn die Stadträte zustimmen. Da die "Wippertal" der Stadt ohnehin zu mehr als 90 Prozent gehört, schließt sich der Kreis wieder. Ein kleiner Nebeneffekt: Nicht nur die Stadt Sondershausen hält Anteile an der WBG "Wippertal", sondern auch Ebeleben. Dadurch gehören der Stadt Ebeleben nun etwas mehr als zwei Prozent des Sondershäuser Rathauses. Eine Andeutung in Richtung Fusionspläne bei der Gebietsreform? Immerhin reden Sondershausen und Ebeleben darüber, ob sie sich bei der Gebietsreform zusammenschließen wollen.

Das Rathaus von außen Bildrechte: MDR/Katharina Melzer

"Wir müssen unser Rathaus wirklich dringend sanieren, um den Bürgern eine moderne Verwaltung bieten zu können", sagte Bürgermeister Joachim Kreyer. Im Erdgeschoss soll eine Eingangshalle eingerichtet werden. An die Stelle des bisherigen Stadtarchivs kommt ein Bürgerbüro. Das Treppenhaus mit Fahrstuhl soll in den Innenhof verlegt werden, der überdacht wird. Auch ein Bistro ist vorgesehen. Unberührt bleibt der historische Ratssaal. Das Dachgeschoss wird ausgebaut, darin finden Technikräume und Lüftungsanlagen Platz.



Im Moment wird das Gebäude bereits leer gezogen. Die Mitarbeiter ziehen in andere Gebäude der Stadtverwaltung um. Das Stadtarchiv wird übergangsweise im Carl-Corbach-Club untergebracht. Trauungen werden wegen des fehlenden Trauzimmers in den nächsten Jahren im Schloss, in der Cruciskirche oder im Carl-Schroeder-Saal abgehalten. Bis zum Ende des Jahres soll das Gebäude entkernt und alle Planungen abgeschlossen sein. Der Baubeginn ist für Anfang 2018 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt dann, wenn alles glatt läuft, zwei Jahre.