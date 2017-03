Explosive Funde haben Polizisten in Sondershausen gemacht. Sie fanden in der Wohnung eines 31-Jährigen und dessen Mutter verschiedene Substanzen und Chemikalien, aus denen Sprengsätze hergestellt werden können. Außerdem seien auch elektrische und elektronische Bauteile für den Bau von Zündeinrichtungen vorhanden. Nach Auskunft von Spezialisten des Landeskriminalamtes bestand jedoch keine Gefahr für die anderen Hausbewohner, da die einzelnen Chemikalien für sich allein genommen nicht gefährlich sind.

Reichsbürger-Insignien Bildrechte: IMAGO

Außerdem entdeckten die Beamten mehrere selbstgebaute Elektroschocker und eine Marihuana-Plantage in einem eigens dafür errichteten Gewächshaus.



Die ersten Ermittlungen und weitere sichergestellte Gegenstände lassen laut Polizei den Schluss zu, dass der 31-Jährige der Reichsbürgerbewegung angehört. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, wurde gegen den Mann und seine Mutter Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizei ermittelt.



In die Wohnung waren die Polizisten mit Hilfe eines Schlüsseldienstes gelangt. Ursprünglich wollten die Polizisten Haftbefehle gegen den 31-jährigen Mieter und dessen Mutter vollstrecken, da beide in der Vergangenheit Geldstrafen nicht bezahlt hatten. Noch während die Ermittler die Wohnung durchsuchten, hätten die Betroffenen aber auf der Polizeidienststelle von einem Boten die offenen Geldbeträge einzahlen lassen. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft die wegen der unbezahlten Geldstrafen erlassenen Haftbefehle wieder außer Vollzug gesetzt.