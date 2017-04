Eine so frühe Spargelernte ist nur möglich, weil das Edelgemüse in einer Art Mini-Treibhaus gezogen wird. Die Erd-Dämme, in denen die Pflanzen wurzeln, wurden bereits im Herbst mit einer schwarzen Folie abgedeckt. Im Februar wurden diese Dämme dann mit kleinen Tunneln aus durchsichtiger Folie überbaut. Beide Folien zusammen sorgen dafür, dass die Erde im Spargeldamm und die Luft über dem Damm warm bleiben. So treibt das Gemüse schnell aus und kann deutlich früher geerntet werden als ohne Folie. Die Ausbeute in den ersten Tagen der Ernte ist noch mager: Auf Nicklas' Hof stechen die Erntehelfer in den ersten Tagen gerade eine Spargelstange pro Meter. Auch andere Betriebe im Unstrut-Hainich-Kreis ziehen Spargel in solchen Folientunneln. So will der Spargelhof Kutzleben am Mittwoch mit der Ernte beginnen.