Gegen Gestank kämpft die Thüringer Fernwasserversorgung am Stausee Großbrembach im Kreis Sömmerda. Um den Abwassergeruch von zu vielen Fäulnisbakterien einzudämmen, setzt sie erstmals in Thüringen eine aus der Schweiz stammende Technik zur Wasserumwälzung ein. Der sogenannte Oloid soll sauerstoffarmes Tiefenwasser mit den sauerstoffreichen oberen Schichten vermischen.

Für den Gestank gibt es eine Reihe von Ursachen: Erst hätten im Winter Niederschläge und Schnee gefehlt, nun trügen Niederschläge das für Bakterien nützliche Nitrat von den Äckern in den Brauchwasserspeicher an der Scherkonde. Insgesamt gebe es in dem Becken zu wenig Bewegung und Durchmischung. Dadurch entstehe der nach faulen Eiern riechende Schwefelwasserstoff, so die Fernwasserversorgung.