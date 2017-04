Döring hatte der "Thüringer Allgemeine" gesagt, er sei es gewohnt, dass seine Meinung zähle. "Ich bin nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden", zitiert ihn die Zeitung in ihrer Freitagsausgabe. Döring gab außerdem gesundheitliche Gründe für den Rücktritt an. Auch Bad Langensalzas Bürgermeister Schönau nannte Reibereien als Grund für seinen Rückzug: "Ich hatte das Gefühl, dass meine Stimme nicht mehr zählt", sagte er der "Thüringer Allgemeine".

Sportlich erfolgreich: Die Handballerinnen vom Thüringer HC sind Deutscher Meister. Bildrechte: IMAGO

Finger räumte jedoch Nachwuchsprobleme ein. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass es in Erfurt ein Sportgymnasium gibt. Man könne junge Handballerinnen, die auf europäischem Niveau spielen sollen, nicht allein in Thüringen finden und ausbilden. Finger will sich noch am Abend mit Mitgliedern des Aufsichtsrates treffen und Probleme klären.



Zu den persönlichen Unstimmigkeiten zwischen Bad Langensalzas Bürgermeister Bernhard Schönau und dem derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden und Hauptsponsor Klaus Kliem wollte Catrin Finger nichts sagen. Mit dem Rückzug des Bürgermeisters aus dem Aufsichtsrat gehe die Stadt Bad Langensalza aber nicht auf Distanz zum Verein. Ein Vertreter nehme weiterhin an den Sitzungen teil.