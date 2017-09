Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns Bildrechte: dpa

Stattdessen sollen die Kommunen mit einer Milliarde Euro ausgestattet werden. Bisher war nur von 500 Millionen die Rede. Das Geld soll unter anderem in Ortsumfahrungen, E-Busse und Radwege investiert werden. "Wichtig war uns als Kommunen, dass wir nicht Mitfinanzierer sind. Wir sind ja nicht die Verursacher der hohen Werte. Wenn die Förderprogramme kommen, dann können wir als Stadt Mühlhausen davon profitieren" so Bruns. Er forderte in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel den schnellen Ausbau der B247 als Ortsumfahrung von Mühlhausen. "In Großstädten, die massiv von hohen Abgaswerten betroffen sind, gibt es schon eine gute Infrastruktur. Das ist bei uns nicht so. Das unterscheidet uns auch von den Großstädten."