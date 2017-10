Mühlhausen Erster Luchs seit 349 Jahren nachgewiesen

Im Mühlhäuser Stadtwald ist erstmals nach fast 350 Jahren wieder ein Luchs nachgewiesen worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat eine automatische Wildkamera das Tier zweifelsfrei auf einem Wildacker aufgenommen. Das Foto entstand am 18. Oktober 2017 in den Morgenstunden. Holger Neid, Fachbereichsleiter für Grün- und Verkehrsflächen in Mühlhausen, sagte, dass Luchse bereits seit einigen Jahren wieder in der Region vermutet wurden. Bisher habe es nur Spuren von Fährten im Schnee, aber noch keinen Fotonachweis gegeben. Das letzte bekannte Zeugnis in Mühlhausen ist ein Gemälde von 1668. Die Raubkatzen seien für Menschen ungefährlich.