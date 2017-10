Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) wird für den ehemaligen Truppenübungsplatz "Forstberg" in Mühlhausen einen Entwicklungsplan erstellen. Darin werde festgelegt, wie das 300 Hektar große Gelände künftig renaturiert werde, sagte Revierleiter Matthias Brehm vom Bundesforstrevier Friedrichslohra MDR THÜRINGEN.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat am 1. Oktober drei ehemalige Truppenübungsplätze in Thüringen vom Bund übernommen: Den Forstberg bei Mühlhausen, des Drosselberg bei Erfurt und das Gebiet Günthersleben an der A4. Die Flächen wurden als "Nationales Naturerbe" anerkannt.