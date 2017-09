Die neue Zeugin hatte sich bei der Polizei gemeldet und die Beamten zu einem Waldstück in der Nähe von Mühlhausen geführt. Dort waren der Frau einst beim Pilzesuchen frische Spuren einer Grabung aufgefallen, teilte die Polizei Nordhausen mit. Doch damals habe sie diese Grabungsspuren nicht für wichtig erachtet. Die Polizei untersuchte die Stelle mithilfe eines Spezialhundes, der das Auffinden von menschlichen Überresten, auch nach mehreren tausend Jahren, trainiert sei. Der Hund bestätigte mit seinem Verhalten, dass in dem Waldstück, das die Zeugin den Beamten gezeigt hatte, etwas zu finden sein könnte. Nun wollen die Beamten der Spur weiter nachgehen: In Kürze soll der Polizei zufolge nach der Leiche der jungen Frau gegraben werden.

Anke Beck aus Mühlhausen verschwand vor 30 Jahren in Bad Langensalza. Eine Leiche wurde nie gefunden, auch die Bekleidung der damals 19-Jährigen und ihre Umhängetasche tauchten nicht wieder auf.



Anke Beck hatte am 30. April 1987 mit ihren Kollegen in Gotha gefeiert. Nach der Feier fuhr sie gegen 23:30 Uhr mit dem Personenzug vom Bahnhof Gotha-Ost über Bad Langensalza nach Mühlhausen. Offenbar schlief sie im Zug ein und fuhr wieder zurück. In Bad Langensalza stieg sie offenbar aus. Zeugen wollen die Frau noch im Bereich des Bahnhofes gesehen haben. Dann verliert sich ihre Spur. Am frühen Morgen des 1. Mai erhielt die Volkspolizei die anonyme Information, dass am Spielplatz in der Rathenaustraße eine hilflose Person sei. Die Polizisten konnten aber niemand entdecken.