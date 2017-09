Acht Schulkinder und ein Busfahrer sind am Donnerstagmorgen bei einem Schulbusunfall im Unstrut-Hainich-Kreis verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Bus gegen 8:15 Uhr in Weberstedt unterwegs, als der Motor explodierte.

Schock für Schulkinder in Weberstedt (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Zwei auf der Rückbank sitzende Kinder wurden durch herumfliegende Fahrzeugteile verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sechs weitere Kinder und der Busfahrer erlitten Schocks. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ordnete die Sicherstellung des Busses an. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kam.



Einen weiteren Unfall mit Bus-Beteiligung gab es ebenfalls am Donnerstag bei Craula im Wartburgkreis. Dabei gab es zwei Leichtverletzte und es entstanden 100.000 Euro Sachschaden. Laut Polizei war ein Rettungswagen wegen einer Ölspur außer Kontrolle geraten und mit einem Reisebus zusammengestoßen. Dessen Fahrer und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Der Schaden am Rettungswagen wird auf 70.000 Euro beziffert, der am Bus auf 30.000 Euro.