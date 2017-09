Die Handballerinnen des Thüringer HC müssen nach dem verpassten Titel in der Vorsaison dieses Mal den steinigen Weg durch die Qualifikation für die Königsklasse gehen. Für die Mannschaft von Trainer Herbert Müller ist das nach sechs Meistertiteln in Serie und die direkte Qualifikation für die Champions League ein Novum.

Immerhin dürfen die Thüringerinnen vor heimischem Publikum in die Quali gehen. Der THC hat vom europäischen Handballverband EHF den Zuschlag bekommen, eines von zwei Qualifikationsturnieren in der Nordhäuser Wiedigsburghalle auszutragen, wo die Müller-Sieben mittlerweile schon traditionell ihre internationalen Auftritte absolviert. Dort bekommen es die Gastgeber im Halbfinale am Samstag ab 14:00 Uhr zunächst mit dem spanischen Meister Mecalia Atlético Guardes zu tun. Im zweiten Halbfinale stehen sich ab 16:30 Uhr der schwedische Titelträger H 65 Höör und der österreichische Serienmeister (41 Titel in Folge) Hypo Niederösterreich gegenüber.

Nachdem am Sonntag ab 12:30 Uhr zunächst die Verlierer beider Halbfinals das Spiel um Platz drei bestreiten, geht's im Finale ab 15 Uhr ans Eingemachte - denn nur der Sieger darf ab Oktober im Konzert der ganz Großen in der Gruppenphase der Champions League mitmischen. Für alle anderen Teams geht's eine Etage tiefer im EHF-Cup weiter. Für den THC kann es nach sechs Jahren Champions League in Folge eigentlich nur ein Ziel geben: den Turniersieg.

MDR überträgt live

Der THC mit Trainer Herbert Müller fühlt sich gerüstet für die neue Saison. Bildrechte: IMAGO

Dass der Thüringer HC dieses Turnier ausrichten darf, hat er im Übrigen auch seiner langjährigen Zusammenarbeit mit dem MDR zu verdanken. Weil die EHF vorschreibt, dass von allen Spielen der Champions League ein professionelles TV-Signal produziert werden muss, auf das Sender in den Heimatländern der beteiligten Clubs bei Bedarf über Satellit zugreifen können, kam dieses Turnier in Nordhausen nur zustande, weil der MDR sich bereit erklärte, alle vier Spiele zu übertragen.



Zum ersten Mal wird dabei der MDR THÜRINGEN federführend für diese Übertragung verantwortlich sein und alle vier Spiele auch exklusiv im Livestream auf www.mdr-thueringen.de anbieten. An beiden Tagen wird sich Sportreporter Sascha Mönch live aus der Wiedigsburghalle melden - Spitzenklasse-Handball satt also. Genau der richtige Wachmacher gewissermaßen für alle Handball-Fans als Einstieg in die neue Saison.

