Die Kriminalpolizei in Nordhausen rollt den DDR-Vermisstenfall Anke Beck wieder auf. Die Frau aus Mühlhausen verschwand vor 30 Jahren in Bad Langensalza. Seitdem gibt es keine Spur von ihr. Eine Leiche wurde nie gefunden. Auch die Bekleidung der damals 19-Jährigen und ihre Umhängetasche tauchten nicht wieder auf. Jetzt sucht die Polizei Zeitzeugen, die sich an die Frau erinnern.

Anke Beck aus Mühlhausen verschwand 1987 Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Anke Beck hatte am 30. April 1987 mit ihren Kollegen in Gotha gefeiert. Nach der Feier fuhr sie gegen 23:30 Uhr mit dem Personenzug vom Bahnhof Gotha-Ost über Bad Langensalza nach Mühlhausen. Offenbar schlief sie im Zug ein und fuhr wieder zurück. In Bad Langensalza stieg sie offenbar aus. Zeugen wollen die Frau noch im Bereich des Bahnhofes gesehen haben. Dann verliert sich ihre Spur.



Am frühen Morgen des 1. Mai erhielt die Volkspolizei die anonyme Information, dass am Spielplatz in der Rathenaustraße eine hilflose Person sei. Die Polizisten konnten aber niemand entdecken.



Anke Beck war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 1,66 m groß und schlank. Sie hatte kurze dunkle Haare, graue Augen und eine kleine Pockennarbe an der rechten Schläfe. Am 30. April 1987 trug sie eine weiße Bundjacke mit Gummizug, einen weißen Pulli mit Lochmuster, eine rot-weiß gestreifte Hose, weiße Söckchen und dunkelblaue Pumps oder Slipper. Außerdem führte sie eine schwarze Umhängetasche bei sich.