Entdecke, wo Du lebst Mit dem Zug zwischen Erfurt und Nordhausen

Hauptinhalt

19 Haltestellen liegen zwischen Erfurt und Nordhausen. Also warum nicht mal an jeder aussteigen, dachte ich mir. Bei meiner Tour in den Norden Thüringens sind 22 Geschichten rund um Bahnhöfe und Gleise entstanden.

von Sabine Cygan