René van Eck ist neuer Trainer bei Fußball-Regionalligist Wacker Nordhausen. Der Verein stellte den Niederländer am Dienstag offiziell vor. Van Eck löst damit Interimstrainer Tomislav Piplica ab, der die Mannschaft nach der Entlassung von Joe Albersinger im September übernommen hatte. Nach Vereinsangaben erhält der neue Trainer auf eigenen Wunsch einen Vertrag bis Sommer 2017. Dann wollen beide Seiten über einen neuen Vertrag entscheiden. Piplica werde dem Verein als Torwarttrainer ebenso weiter erhalten bleiben wie Co-Trainer Martin Hauswald.

René van Eck Bildrechte: dpa

Wacker-Präsident Nico Kleofas sagte, "wichtig war einen Mann zu finden, der die Liga kennt und weiß, was Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena sind". Man habe mit vier Trainern gesprochen und das Konzept von van Eck habe überzeugt. Grund für den Trainerwechsel sind die schwachen Leistungen in der ersten Halbserie der laufenden Saison. In der Regionalliga Nordost überwintert Wacker auf Tabellenplatz elf. Die Vorsaison hatte der Verein noch auf Rang drei beendet. Präsident Kleofas sagte, der aktuelle Tabellenplatz könne kein Anspruch sein.