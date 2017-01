In Thüringen gibt es derzeit rund 2.500 Waldkauz-Reviere. Das haben Ornithologen im Auftrag der Staatlichen Vogelschutzwarte in Seebach bei Mühlhausen ermittelt. Waldkäuze sind monogam und leben mit dem Partner ein Leben lang zusammen. Insgesamt leben damit rund 5.000 Waldkäuze in Thüringen. Die Zahl sei im Vergleich zu den Vorjahren etwa gleich geblieben, sagte Ornithologin Juliane Balmer MDR THÜRINGEN.

In der Vogelschutzwarte in Seebach leben derzeit vier Waldkäuze in Volieren. Sie hatten sich die Flügel bei Unfällen mit Autos verletzt, als sie auf Nahrungssuche waren. Die Vogelschutzwarte pflegt verletzte Tiere gesund entlässt sie danach wieder in die Freiheit. Die Waldkäuze in Seebach werden aber nie wieder richtig fliegen können, was eine Auswilderung für die vier unmöglich macht.