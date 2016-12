Notunterkünfte-Turnhallen renoviert

Seit Frühjahr kommen kaum noch neue Flüchtlinge nach Thüringen, auch reguläre Gemeinschaftsunterkünfte stehen leer - die Turnhallen werden deshalb schon lange nicht mehr als Notunterkünfte benötigt. Die elf zeitweise von Flüchtlingen belegten Turnhallen in Thüringen sind in diesem Jahr mit rund 112.000 Euro wieder hergerichtet worden. Das hat eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter den betroffenen Landkreisen und Städten ergeben. Allein rund 50.000 Euro flossen in die Uni-Sporthalle in Erfurt. Das Geld vom Thüringer Wissenschaftsministerium wurde vor allem dafür verwendet, den Hallenboden wieder aufzuarbeiten. Wie Uni-Sprecherin Carmen Voigt MDR THÜRINGEN sagte, war der Boden vor Einzug der Flüchtlinge nicht geschützt worden. 62.000 Euro flossen in die übrigen zehn Turnhallen. Mit dem Geld wurden auf Kosten der jeweiligen Landkreise und Städte die Turnhallen gereinigt und häufig auch gemalert. In einigen wenigen Gebäuden waren auch Reparaturen in Duschen, Toiletten und an der Elektrik notwendig.