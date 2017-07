NSU-Prozess Ankläger halten mutmaßliche Terror-Helfer für überführt

Im NSU-Prozess hält die Bundesanwaltschaft die Anklage gegen die mutmaßlichen Helfer Ralf Wohlleben und Carsten S. für "im vollen Umfang" bestätigt. Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten sagte am Montag vor dem Oberlandesgericht in München, Wohlleben und S. seien durch die Beweisaufnahme der Beihilfe zum Mord in neun Fällen überführt. Die beiden Männer seien für die Beschaffung und Lieferung der Waffe vom Typ Ceska verantwortlich. Mit der Ceska wurden neun Menschen aus Fremdenhass vom NSU getötet. Die Anklage beschuldigt Wohlleben und S., die Mordwaffe besorgt zu haben und sich damit der Beihilfe zum Mord an neun Migranten schuldig gemacht zu haben.