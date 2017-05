Zschäpe mit ihrem Anwalt Hermann Borchert. Bildrechte: dpa

Zschäpes Vertrauens-Verteidiger Mathias Grasel hatte Bauer im sogenannten Selbstladeverfahren in den Prozess gebracht. Mit dem Bauer-Gutachten will die Zschäpe-Verteidigung zentrale Thesen des vom Gericht bestellten Sachverständigen Henning Saß widerlegen. Saß hatte unter anderem Zeugen zitiert, laut denen Zschäpe über ein "gesundes Selbstbewusstsein" verfüge und ihre Freunde "im Griff gehabt" habe. Das spreche für "Stärke und Selbstbewusstsein nach außen und gegenüber männlichen Partnern". Sie sei durchweg als "energisches, wehrhaftes und anerkanntes Mitglied in der rechtsextremen Szene" beschrieben worden. Da Zschäpe ein persönliches Gespräch mit Saß verweigerte, stützte dieser sein Gutachten auf Beobachtungen im Prozess sowie auf Zeugenaussagen.



Bauer hatte Zschäpe im NSU-Verfahren sieben Mal für jeweils zwei Stunden in der Untersuchungshaftanstalt besucht und befragt. Dabei habe sie ihm Einzelheiten berichtet, die sie vor dem Oberlandesgericht nicht oder nur am Rande erwähnt habe. Beispielsweise soll es um ihre schwierige Beziehung zu ihrer alkoholkranken Mutter und zu den Prügelattacken von Uwe Böhnhardt gegangen sein. Darüber hätten bislang nicht einmal ihre Verteidiger Bescheid gewusst. Verschweigen und Verdrängen sei ein typisches Verhaltensmuster für Opfer von Gewalt, insbesondere für missbrauchte Frauen, so Bauer. Nach dem Abtauchen des Trios in den Untergrund habe Zschäpe dann beständig Angst gehabt, Böhnhardt könnte sich erneut von ihr trennen. Deshalb habe sie ihm auch immer wieder verziehen.