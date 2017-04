Der Winter hat Thüringen wieder im Griff. Im Thüringer Wald wurden am Mittwoch stellenweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gemessen. Auch in niedrigen Lagen sackte das Thermometer stellenweise unter Null Grad. Das lässt die Obstbauern zittern: Sie rechnen bei anhaltenden Minustemperaturen mit Ernteausfällen.

Vor allem den Blüten des Steinobstes macht der Wintereinbruch zu schaffen, sagt Jörg Dornberger. Der Chef der Absatzgenossenschaft Fahner Obst in Gierstädt im Landkreis Gotha rechnet bei anhaltenden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vor allem mit Schäden bei Süßkirschen.

Bei Minus drei Grad wird es kritisch

Besonders kritisch werde es, wenn die Temperaturen unter die minus drei Grad Celsius sinken. Gefährdet sei aber auf seinen Feldern glücklicherweise nur eine von 28 Kirschbaumsorten, die derzeit in voller Blüte steht. Alle anderen Kirschsorten, aber auch Pflaumen, seien in den vergangenen Tagen bereits von Bienen und Hummeln befruchtet worden.

Große Sorgen in Ostthüringen

Mitte April kehrte in Thüringen der Winter zurück. Bildrechte: MDR/Rüdiger Manig Dramatischer sieht es für die Obstbauern in Ostthüringen aus. Chrisante Geier, Chefin des gleichnamigen Obstgutes in Lumpzig im Altenburger Land, rechnet mit erheblichen Schäden. Der Schneeregen am Dienstag habe den Kirsch- und Pflaumenblüten bereits zugesetzt. Eine Folie, die sie bereits zum Schutz über die Obstbäume gezogen hatte, musste sie schnell wieder entfernen. "Der klitschnasse Schnee war zu schwer."



Zum Schutz vor der Kälte hilft bei Steinobst auch Wasser nicht. Die Blüten der Kirschen und Pflaumen fallen dann zusammen. Anders als bei Apfelbäumen, die zum Frostschutz gezielt mit Wasser besprüht werden. Beim Steinobst sorgt Geier vor allem mit Kalium im Dünger vor. Der mache die Bäume widerstandsfähig, sagt sie. Außerem lässt Geier unter den Bäumen das Gras stehen. Damit die Verdunstungskälte vom Boden nicht nach oben aufsteigt. Denn dann sterben die Blüten unten am Baum zuerst.

Entscheidend sind die kommenden Tage

Sollten es aber weiterhin weniger als drei Grad Minus haben, dann werden die Fruchtknoten der Wildkirschen und Zwetschgen erfrieren, sagt Lars Triebe, Chef des Obstbaubetriebs in Schöngleina im Saale-Holzland-Kreis. Dann ließe sich auch das Ausmaß der Ernteausfälle beziffern.

Bienen wieder in Winterruhe

Bienen auf einer Bienenwabe Bildrechte: dpa Für eine gute Obsternte müssen die Blüten bestäubt werden. Die aktuellen Minustemperaturen sorgen aber dafür, dass die Bienen nicht mehr fliegen. Selbst die kälteresistenteren Hummeln verkriechen sich. Bienen fallen wieder in Winterruhe, sagt Frank Reichardt, Vorsitzender des Thüringer Imkerverbandes. Grundsätzlich sei der Kälteeinbruch aber kein Problem für die Bienen. Die Imker müssten jetzt aber darauf achten, dass die Bienen nicht in eine Hungersnot geraten. "Spätestens nach einer Woche anhaltender Kälte sollten Imker nachsehen, ob noch genug Futter in den Bienenstöcken ist", sagt er.

Tipp an Hobbygärtner: Obstblüten selbst bestäuben