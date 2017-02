Matthias Machnig Bildrechte: dpa

Machnig ist derzeit Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Künftig soll er Ansprechpartner für den Opel-Mutterkonzern General Motors, für PSA sowie Gewerkschaften und Betriebsräte sein. Bereits in seiner Zeit als Thüringer Wirtschaftsminister zwischen 2009 und 2013 lag sein besonderes Augenmerk bei Opel und dem Werk in Eisenach.



Der Betrieb galt damals nach der geplatzten Übernahme von Opel durch den kanadisch-österreichischen Automobilzulieferer Magna als bedroht. Aufgabe Machnigs war es daher, den Standort in den folgenden Umstrukturierungen abzusichern. Der SPD-Politiker war wegen der Affäre um die doppelten Bezüge im Jahr 2013 als Thüringer Wirtschaftsminister zurückgetreten. Seit 2014 ist er Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.