Der Opel-Mutterkonzern GM hat bestätigt, dass es seit längerem Gespräche mit dem PSA-Konzern als potentiellen Käufer gibt. Die Verhandlungen befänden sich "im fortgeschrittenen Stadium," hieß es am Dienstag. Eine Tatsache, die den Gesamtbetriebsrat von Opel und die Gewerkschaft geschockt zu Kenntnis nehmen. Verkaufsgespräche ohne Einbindung der Mitarbeiter "wäre eine beispielslose Verletzung sämtlicher deutscher und europäischer Mitbestimmungsrechte", hieß es von der für die deutschen Opel-Werke zuständige IG Metall in Frankfurt/Main. Der Eisenacher Betriebsrat-Chef Bernd Lösche sagte dem MDR, er sei noch am Montag in Rüsselheim gewesen, dort habe aber niemand über derartige Pläne gesprochen. Lösche hält einen Verkauf deshalb für wenig wahrscheinlich.

Wolfgang Tiefensee Bildrechte: dpa

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, SPD, reagierte dagegen in einer ersten Reaktion vorsichtig optimistisch: Wenn sich der französische Konzern PSA tatsächlich für Opel interessiere, dann sei das ein Beleg für Stabilität und Stärke des Standorts Eisenach, sagte Tiefensee in der Regierungsmedienkonferenz, auf der sich eigentlich alles um den Breitband-Ausbau in Thüringen drehen sollte. In einer Pressemitteilung am späten Dienstagnachmittag hieß es dann: