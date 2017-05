Die Zahl der Organspender in Thüringen ist zurückgegangen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag bekanntgab, belief sich die Zahl der Verstorbenen in Thüringen, denen nach dem Tod Organe zur Weitergabe entnommen werden konnten, auf 28. Ein Jahr zuvor waren es noch 34. Im längerfristigen Vergleich bewegt sich die Zahl der Thüringer Spender allerdings im Mittel: 2014 und 2013 waren jeweils 27 Organspender verzeichnet worden.

Bei einer Operation am Uni-Klinikum Jena wird einem Spender eine Niere entnommen. Bildrechte: dpa