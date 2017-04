Der scheidende Jenoptik-Chef Michael Mertin Bildrechte: dpa

Nach dieser Reise entstand auch die Idee, Thüringer Unternehmer mit ihren Hobbies, ihrem Ehrenamt oder an ihren Lieblingsplätzen zu porträtieren. Michael Mertin war der erste und er wählte ein Weingut an der Saale. Der Genussmensch schätzte den Austausch mit dem jungen Winzer, brillierte auch mit Fachkenntnis auf einem so völlig anderen Gebiet als der Physik, die er an der RWTH Aachen studierte. Dieses Wissen auf vielen Gebieten bis hinein in tiefe Details, schätzen seine Mitarbeiter an ihm. Er begreife sehr schnell und lege dann immer den Finger in die Wunde, sagt der Leiter der Sparte Health Care & Industry Wolfgang Keller. Das mache ihn auch zu einem anstrengenden Chef, aber am Ende war er erfolgreich.



Mertin war der dritte Vorstandsvorsitzende der Jenoptik AG. Lothar Späth - der Politiker - hat nach der Gründung 1990 erstmal Grundstücke verkauft und gewinnbringende Firmen gekauft, um Geld für neue Produkte in die Kasse zu bekommen. Alexander von Witzleben - der Volks- und Betriebswirt - ordnete die Finanzen des jungen Unternehmens und Michael Mertin - der promovierte Physiker - baute die Jenoptik zu einer internationalen Spartenholding um - mit Fokus auf den Megatrends: der Optik, der Mobilität und der Rüstung.



3.600 Mitarbeiter erzielten letztes Jahr einen Umsatz von 685 Millionen Euro, der Gewinn lag bei 57,5 Millionen Euro. Rekordwerte, auf die Mertin auf der letzten Bilanzpressekonferenz so stolz ist, dass er es am liebsten den Journalisten wortwörtlich in den Block diktieren würde. Sein größter Verdienst ist es, in den zehn Jahren seiner Amtszeit die Netto-Schulden der Jenoptik von 260 Millionen Euro komplett abgebaut zu haben. Seine Versprechen hätte er alle eingelöst, so Mertin, deshalb verlässt er nun die Jenoptik.