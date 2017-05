Im Interkulturellen Verein in Gera werden die Deko-Reste vom Hofwiesenparkfest eingepackt. Ein riesiger chinesischer Drachenkopf wandert in eine Kiste. Eine der zupackenden Frauen stammt aus Israel, eine andere mit Kopftuch kommt aus Syrien. Sie lachen und scherzen. Ein älterer Herr mag auf den ersten Blick nicht so ganz in die Runde passen. Er ist mindestens doppelt so alt wie die Frauen. Dieter Nendel vor einer Gedenktafel an ehemalige jüdische Bewohner in der Innenstadt von Gera. Bildrechte: MDR/Simon Köppl

Dieter Nendel ist 84 Jahre alt. Bis Ende April hat er Bundesfreiwilligendienst bei dem Verein geleistet. Jetzt soll er offiziell aus dem Dienst verabschiedet werden. Da ist auch Zeit, kurz mit anzupacken. Dabei besteht seine Arbeit beim Verein weniger aus körperlicher Arbeit, sondern mehr aus Ideen und Erzählungen. Erinnerungen an die Reichsprogromnacht etwa: "Keiner hat etwas gesagt." Als Kind hat Nendel die Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten miterlebt. Ein Grund für ihn, sich jetzt besonders für das jüdisch-deutsche Verhältnis zu engagieren. Und in Schulen seine Erlebnisse und Erfahrungen weiterzugeben.

"Alle haben geguckt, keiner hat was gesagt"

Der Geraer ist in Chemnitz aufgewachsen. "Drei Tage nach der Reichsprogromnacht sind wir mit der Straßenbahn nach Chemnitz reingefahren. Und da hab ich gesehen, wie an dem jüdischen Kaufhaus Tietz die Fenster alle verrammelt und verriegelt waren. In der Bahn haben alle dahin geguckt. Aber keiner hat was gesagt." Später hat er aus der Zeit ein Foto gefunden, die Aufnahme zeigte die brennende Synagoge in Chemnitz. Im Vordergrund steht ein Polizist und winkt Passanten beiseite. "In dem Polizisten erkenne ich meinen Vater", ist sich Nendel sicher.

Dieter Nendel ist gelernter Ingenieur für Hochfrequenztechnik. Er hat in Gera im Kondensatorenwerk gearbeitet und in den Keramischen Werken Hermsdorf. Der Robotron-Arbeitsspeicher, an dem er mitgebaut hat, wurde in Großrechnern im gesamten Ostblock eingesetzt. "Ich durfte nicht reisen, ich war ja Geheimnisträger", so Nendel. Nach der Wende kommt die Zeitarbeit. Er überführt Mietfahrzeuge und trägt Zeitungen aus. "Die Erinnerung aus meiner Jugend kamen wieder. Ich bin wieder in die Kirche eingetreten." Jetzt wolle er sich für die Wiedergutmachung in der nächsten Generation engagieren.

So hat Nendel mitgeholfen, dass in Gera Stolpersteine verlegt werden. Die goldglänzenden Pflastersteine werden vor den letzten Wohnhäusern von Menschen verlegt, die von Nationalsozialisten verfolgt wurden. Davon liegen auch einige in der Geraer Innenstadt. An einigen Häusern wurden Gedenktafeln angebracht, die weitere Informationen zu den Geschichten der Bewohner preisgeben. Dafür hat Dieter Nendel verschiedene Archive besucht, um die Informationen dafür zu sammeln. Auch im Geraer Hauptbahnhof hat der deutsch-jüdische Kulturverein, in dem er Mitglied ist, eine Tafel anbringen lassen. Sie erinnert an die Züge, mit denen Menschen in die Konzentrationslager transportiert wurden. Seit dem letzten November gebe es so eine Tafel auch in Chemnitz, erzählt Dieter Nendel stolz. Der Verein gehört inzwischen zum Interkulturellen Verein Gera.

Über 2.000 Bufdis in Thüringen

Inzwischen ist Andreas Ilse eingetroffen. Er ist Koordinator des Bundesfreiwilligendienstes in Ostthüringen. Er könne bei der großen Zahl nicht alle Freiwilligen persönlich besuchen, sagte Ilse. Aber beim Abschied des ältesten Bufdis habe er vorbeikommen wollen. "Die jüngeren Freiwilligen nutzen den Dienst zur Orientierung. Bei den älteren Freiwilligen profitieren wir vor allem von deren Erfahrungen." Das sieht auch Olga Lange so, die Vorsitzende des Interkulturellen Vereins. Die gelernte Dolmetscherin hat selbst russische Wurzeln und organisiert die Vereinsarbeit seit 1994.