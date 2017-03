"Man denkt ja, dass solche Dinge unter Verschluss gehalten werden und niemanden etwas angehen", so Anwohner Daniel Spitzer zu MDR THÜRINGEN. Das Problem bei der Entsorgungsfirma Veolia gebe es schon seit einiger Zeit. Vor allem bei windigem Wetter würden immer wieder Papier und Plastikteile auf sein Grundstück geweht, die auf dem Gelände der Recyclingfirma gelagert seien. Angebrachte Fangzäune könnten den Müll nicht abhalten. Inzwischen habe der Grundstückseigentümer deshalb am Landgericht Gera Klage gegen die Recyclingfirma eingreicht. Der Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG wollte aufgrund des derzeit laufenden Verfahrens zu diesem Fall keine Stellungnahme abgeben.

Unter den aufgefundenen Dokumenten waren auch drei Schreiben der Stadt Eisenberg und der Gemeinde Rauschwitz. Götz Witkop, der erste Beigeordnete der Stadt Eisenberg, erklärte, die gefundenen Behörden-Unterlagen seien alle öffentlich. "Es sind also keine Geheimdokumente, auch wenn Namen genannt sind. Aber das sind alles Mitarbeiter der Stadt, die auch in jedem Telefonbuch stehen. Unerfreulich ist, dass hier die Firma, die die Aufgabe hat, das Papier entgegen zu nehmen und entsprechend zu verwerten, offensichtlich ihren Pflichten nicht so richtig nachkommt." Dokumente, die vernichtet werden müssten, würden von der Stadt generell geshreddert.

Papiergreifer und gepresste Papierballen auf dem Veolia-Recyclinghof in Jena-Löbstedt Bildrechte: MDR/Carmen Ullmann

Für den Fall interessiert sich auch der Thüringer Datenschutzbeauftragte Lutz Hasse. Er erklärte, er wolle sich an die Recyclingfirma wenden und sie bitten, achtsamer zu sein. Die auf dem Wiesengrundstück vorgefundenen Dokumente enthielten Daten, die noch nicht der "Alarmstufe rot" entsprächen. Es seien zum Beispiel keine medizinischen Daten, die Einblicke in die Privatsphäre gäben. Jedoch beinhalteten die Dokumente Namen von verschiedenen Personen, so Hasse. "Bislang gehen wir davon aus, dass diese Daten von Bürgern und Unternehmen entsorgt wurden und sie insoweit einwilligen, dass sich die Daten in der blauen Tonne wiederfinden. Bei Behörden ist das nicht in Ordnung, da sind wir auch bereits dran. Ich denke, dass dieses Fehlverhalten der Behörden inzwischen abgestellt ist, das werden wir auch kontrollieren." Bei den angewehten Unterlagen seien auch Dokumente von zwei Behörden gewesen, die nicht geshreddert waren. Behörden und Unternehmen dürften Akten mit personenbezogenen Daten jedoch nur dann in der blauen Tonne entsorgen, wenn sie die Dokumente zuvor geschreddert haben. Eine Ausnahme liege vor, wenn ein gesonderter Vertrag abgeschlossen werde, in dem geregelt ist, dass das Entsorgungsunternehmen personenbezogene Daten gesondert entsorgt.