"heute journal"-Moderator Claus Kleber Bildrechte: dpa

Vor gut zwei Wochen hatte die Staatsanwaltschaft Gera bereits mitgeteilt, dass sie nicht gegen Kleber ermitteln werde. Die Altenburger Kleingärtner hatten aufgrund einer Moderation im ZDF-"heute journal" Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Gera gestellt. Der ZDF-Moderator hatte am 25. Februar einen Beitrag über eine Inszenierung des Altenburger Theaters mit den Worten anmoderiert: "Zuletzt fiel Altenburg auf durch einen Aufmarsch des Pegida-Klons Thügida. Reporter notierten damals, dass in Schrebergärten schwarz-weiß-rote Reichsfahnen so präsent sind wie das schwarz-rot-gold der Bundesrepublik." Dabei hatte er sich auf eine Zeitungsreportage bezogen.



Preuß hatte daraufhin erklärt, er empfinde das als pauschale Diskriminierung aller Altenburger Kleingärtner. Dem Tagesspiegel sagte Kleber, in der Moderation sei nichts falsch und er habe nichts richtig zu stellen. Eine pauschale Kritik an den Kleingärtnern sei nicht beabsichtigt gewesen, deshalb tue es ihm leid, wenn das anders verstanden worden sei. Kleber sagte, er habe nur diejenigen kritisieren wollen, die die Reichsfahne für zeitgemäß halten. Für die Strafanzeige hat Kleber kein Verständnis. Es gäbe "kürzere und freundlichere Wege", um zu einem Gespräch einzuladen.