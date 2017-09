Hier sollte die Mastanlage gebaut werden. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die mit 207.000 Plätzen geplante Anlage auf die öffentliche Trinkwasserversorgung nachteilig auswirkt, teilte das Amt mit. In unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standorts ist ein Trinkwasserhochbehälter. Nach Ansicht der Landesverwaltungsamt ist nicht ausgeschlossen, dass das Trinkwasser durch Mikroorganismen verunreinigt werden kann.



Die Wermuth GmbH & Co. KG als Antragsteller kann noch beim Verwaltungsgericht Gera klagen. Gegen den Bau der Hähnchenmastanlage hatten in der Vergangenheit auch zahlreiche Anwohner und Naturschützer protestiert.