Mit einem Ökumenischen Gottesdienst ist am Pfingstmontag in Lumpzig (Altenburger Land) der bundesweite Deutsche Mühlentag eröffnet worden. Zu der zentralen Auftaktveranstaltung hat der Thüringer Landesverein für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung geladen. Im Mittelpunkt steht die im Jahr 1732 errichtete Bockwindmühle in Lumpzig.

Die Mühle ist die zweitälteste Bockwindmühle Thüringens, sie thront auf einem der höchsten Punkte im Altenburger Land. Noch vor 15 Jahren fraß sich der Hausschwamm durch das Gebälk, das Dach war marode, der Mühle fehlten die Flügel. Dann kam die Rettung: Der Verein Altenburger Bauernhöfe hat die Mühle in vielen tausend Arbeitsstunden und für rund eine halbe Million Euro in eine voll funktionsfähige Bockwindmühle verwandelt.



Daneben sind in einem mächtigen Kraftakt ein ehemaliger Rinderoffenstall zu einer Kulturscheune und der Mühlenhof zur Schauwerkstatt umgestaltet worden. Mühlentechnik sei einmal der große Fortschritt der Menschheit gewesen, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow zum Auftakt. Die Mühlen und die Bauernhöfe seien im Altenburger wieder vorbildlich hergerichtet worden. So wird auch für junge Menschen nachvollziehbar, "wo wir herkommen und wo unsere Wurzeln sind", sagte Ramelow.



In ganz Thüringen sind am Pfingstmontag insgesamt 63 Wasser- und Windmühlen zur Besichtigung offen. Besucher können sich in vielen historischen und sonst geschlossenen Bauwerken über deren Geschichte und Technik infomieren. Vielerorts werden Führungen, Schaumahlen und Mühlenfeste angeboten. Mit dem Mühlentag soll das Interesse der Öffentlichkeit auf die technischen Denkmäler gelenkt werden.