"Zwei Thüringer bitte!", ruft ein Autofahrer durch den Zaun. "Mit Senf?", fragt Christina Wagner zurück: "Kommt sofort!" Es ist mittags kurz vor eins. Auch am Tag nach dem juristischen Aus für ihren Bratwurstverkauf steht Christina Wagner vor der ehemaligen Raststätte Rodaborn am Grill. Und macht genau das, was sie eigentlich nicht darf: Sie legt die gegrillten Bratwürste samt Brötchen in einen Korb, geht damit ein paar Meter weiter bis zum Zaun, steigt auf eine Leiter und reicht den Korb rüber auf die andere Seite zu den Autofahrern auf dem Parkplatz.