Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat einen mutmaßlichen Seriensprenger von Fahrkartenautomaten angeklagt. Der Thüringer saß bereits wegen des gleichen Vorwurfs in Haft. Dem Ex-Fremdenlegionär wird vorgeworfen, in mehreren Bundesländern erneut Fahrkarten-Automaten in die Luft gejagt und ausgeraubt zu haben. Laut Anklage wurde der Mann im September vorigen Jahres mitsamt seinen Utensilien in einem Hotel in Frankfurt/Main gefasst. Er sei nun wegen des Herbeiführens von Sprengstoff-Explosionen, Diebstahls und Sachbeschädigung angeklagt. Als möglicher Wiederholungstäter muss er jetzt in Hessen mit einer langen Haftstrafe rechnen.

Aufgesprengter Automat in Salmtal Bildrechte: Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M.