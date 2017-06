Die Arbeiterwohlfahrt in Rudolstadt hat die Spielzeugmarke Ankersteine übernommen. AWO-Geschäftsführer Hans-Heinrich Tschoepke sagte MDR THÜRINGEN, der Verband habe eine neue Firma unter dem Namen Ankerstein GmbH gegründet, die das Geschäft mit etwas anderer Philosophie fortsetzen solle. Damit werde die traditionsreiche Rudolstädter Marke gerettet.

Manufaktur statt Massenproduktion - die Ankersteine sind auf dem globalen Spielzeugmarkt ein Nischenprodukt - und als solches will man es künftig vermarkten. AWO-Geschäftsführer Tschoepke war um Rat gebeten worden, als die bisherigen Firmenbetreiber nicht weitermachen wollten. Seit April feilte er an einer Möglichkeit, und machte einen so genannten Asset-Deal. Lediglich die Marke sowie Lagerbestände, Maschinen und Werkstoffe kaufte die AWO für einen niedrigen fünfstelligen Betrag, gründete damit letzten Montag die Ankerstein GmbH. Vier Mitarbeiter sollen zunächst den Verkauf bedienen.