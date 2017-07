Reisende der Deutsche Bahn müssen sich ab Freitagabend in Ostthüringen auf längere Fahrzeiten, Umleitungen und Zugausfälle einstellen. Nach Bahnangaben wird bis 28. August an der der künftigen Hochgeschwindigkeitsstrecke von Berlin nach München gebaut.

Die Deutsche Bahn kündigte für den Zeitraum von sechs Wochen gleich ein ganzes Paket von Behinderungen an. Auf der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke sollen im Raum Bamberg konzentrierte Arbeiten an Brücken, Weichen, Gleisen und Oberleitungen erledigt werden. Da die Fernzüge über Jena wegen dieser Bauarbeiten sowieso umgeleitet werden müssen, nutzt die Bahn diesen Zeitraum gleich für weitere Bauarbeiten auf der Saalbahnstrecke zwischen Saalfeld und Jena. Demnach werden zwischen Orlamünde und Jena auf 21 Kilometern Gleise erneuert. Zwischen Dornburg und Jena werden Gleise, Schwellen und Bahnübergänge saniert.

Auch Gleise werden bei den Arbeiten saniert. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

In diesen sechs Wochen werde die ICE-Linie 28 über Fulda und Würzburg umgeleitet. Damit entfallen die Halte in Saalfeld und Jena - dafür soll der Zug aber in Erfurt halten.



Reisende müssen auch mit geänderten Fahrplänen rechnen, die Züge des Franken-Thüringen-Express zwischen Saalfeld und Jena Saalbahnhof fallen laut Deutscher Bahn bis zum 6. August komplett aus. Bei den Abellio-Zügen ändern sich in den Morgen- und Abendstunden die Abfahrtzeiten. Abends werden die Züge zwischen Orlamünde und Jena durch Busse ersetzt.



Der Fahrgastverband Pro Bahn in Thüringen kritisiert, dass sich durch die längeren Fahrtzeiten das Preis-Leistungsverhältnis für Bahnreisende verschlechtert.