Der Photonik-Konzern Jenoptik hat das vergangene Jahr mit Rekordzahlen abgeschlossen: Der Umsatz summierte sich auf rund 685 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern liegt bei 57,5 Millionen Euro. 2016 war damit das beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte, erklärte der Jenoptik-Vorstand am Mittwoch.

Jenoptik-Vorstandschef Michael Mertin Bildrechte: dpa

Der scheidende Jenoptik-Vorstandschef Michael Mertin kommentierte seinen bevorstehenden Rückzug mit den Worten "Auftrag erfüllt!". Nach zehn Jahren an der Konzernspitze, in denen er den 2007 noch hoch verschuldete Konzern umgebaut und entschuldet hat, verlässt er Jenoptik auf eigenen Wunsch. Es sei für ihn an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.



Mertin hatte unter anderem die Geschäftsfelder gestrafft und den Absatz in Asien und Nordamerika angekurbelt. Inzwischen macht Jenoptik auf diesen Märkten fast 40 Prozent des Umsatzes. In allen drei Geschäftsbereichen - Optik, Mobilität und Rüstung - prognostizierte der Vorstandsvorsitzende für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum auf bis zu 740 Millionen Euro und im kommenden Jahr sogar auf bis zu 800 Millionen Euro. Von der guten Geschäftslage sollen auch die Aktionäre profitieren. Mehr als 14 Millionen Euro vom Gewinn fließt als Dividende. Sie steigt damit von 22 Cent pro Aktie im Vorjahr auf 25 Cent.