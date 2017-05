In dem Ort Lichte im Thüringer Schiefergebirge ist eine Scheune samt Tischlerei abgebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag ein Schaden von 400.000 Euro. Grund für die hohe Summe sei, dass sich in dem Gebäude auch Fahrzeuge, Werkzeug und Maschinen befunden hätten.

Die brennende Scheune mit Tischlerei in Lichte. Bildrechte: MDR/Fabian Peikow