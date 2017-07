In der Gemeinde Rothenstein südlich von Jena wird eine Anliegerstraße zwei Jahre lang zur Behelfs-Bundesstraße umfunktioniert: Von Ende 2018 sollen tausende Fahrzeuge am Tag über eine Umleitung und eine neue Saalebrücke fahren, damit die Bundesstraße 88 ausgebaut werden kann. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr plant einen 385 Meter langen Tunnel, durch den der Verkehr auf der neuen Trasse ab 2020/2021 fließen soll. Die heutige Trasse der B88 wird in Rothenstein für den Bauverkehr gebraucht.

Durch diese Anliegerstraße in Rothenstein-Oelknitz soll zwei Jahre lang der Verkehr der B88 fließen. Bildrechte: MDR/Marian Riedel