Laser und künstliche Linsen zur Behandlung von Sehfehlern haben Carl Zeiss Meditec im ersten Geschäftshalbjahr weiteres Wachstum beschert. Der Umsatz stieg um 8,6 Prozent auf 587,5 Millionen Euro, teilte der Medizintechnik-Hersteller am Mittwoch in Jena mit. Auch Währungseffekte hätten einen Anteil daran. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um mehr als ein Viertel auf 95,1 Millionen Euro.

Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr werde ein Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro angepeilt, sagte Vorstandschef Ludwin Monz. Carl Zeiss Meditec ist das umsatzstärkste börsennotierte Unternehmen in Thüringen. Im In- und Ausland beschäftigt das TecDax-Unternehmen knapp 3.000 Mitarbeiter. Es gehört zum Optik- und Elektronikkonzern Carl Zeiss AG, der 59 Prozent der Aktien hält. Wachstumstreiber im ersten Halbjahr sei das Asien-Geschäft mit einem Plus von rund 22 Prozent gewesen, teilte der Vorstand mit. Das gelte vor allem für China, Indien und Länder in Südostasien.