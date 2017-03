Im Streit um kritische Äußerungen des ZDF-Moderators Claus Kleber wird es keine Ermittlungen geben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Gera am Freitag mit. Die Thüringer Kleingärtner hatten gegen Kleber Strafanzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede gestellt. Die Anzeige von Anfang März wurde daraufhin von der Staatsanwaltschaft geprüft. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, dass die Aussagen von Kleber in der Moderation vom 25. Februar "keinen Angriff auf die Ehre der Altenburger Klein- und Schrebergärtner" darstellten.

Claus Kleber Bildrechte: dpa

Kleber hatte die Kleingärtner in Ostthüringen erzürnt, weil er gesagt hatte, "dass in Schrebergärten schwarz-weiß-rote Reichsfahnen so präsent sind wie das Schwarz-Rot-Gold der Bundesrepublik". Er hatte sich dabei in seiner Moderation auf Eindrücke anderer Journalisten bezogen. Der Vorsitzende des Kleingärtnerverbands, Wolfgang Preuß, hatte daraufhin gesagt, er empfinde Klebers Worte als pauschale Diskriminierung aller Altenburger Kleingärtner. Damit werde Ehrenamt öffentlich herabgewürdigt. Verbreitete Fremdenfeindlichkeit sei den Kleingärtnern fremd.



Der Moderator selbst wies die Verleumdungsvorwürfe zurück. Er habe nichts richtig zu stellen. Eine allgemeine Kritik an den Altenburger Kleingärtnern habe er nicht beabsichtigt. "Allenfalls eine an solchen, die die Reichsfahne für zeitgemäß halten", sagte er. Für die Strafanzeige hat ZDF-Moderator Kleber wenig Verständnis. Es gebe kürzere und freundlichere Wege, um zu einem Gespräch einzuladen. Kleingartenchef Preuß lenkte später ein. Er wolle keinen großen Rechtsstreit. Er erwarte allerdings, dass Kleber auf die Kleingärtner zukommt und sich zu einem Gespräch bereit erklärt.