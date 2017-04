In Crossen im Saale-Holzland-Kreis entsteht die deutschlandweit erste Anlage für das Tunneltraining von Feuerwehrleuten. Das bestätigte der Sprecher des Thüringer Innenministeriums, Oliver Löhr, am Donnerstag MDR THÜRINGEN. Der geplante Übungstunnel soll als Außenstelle der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz betrieben werden. Eine erste, provisorische Anlage könnte auf ungenutzten Eisenbahngleisen in Crossen schon Ende dieses Jahres in Betrieb gehen.

Der Bau der Tunnelröhre beginnt voraussichtlich 2019. Die Kosten dafür kann das Innenministerium noch nicht genau beziffern. Das Ausbildungangebot richtet sich vorrangig an Thüringer Feuerwehrleute. Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland sollen aber auch Feuerwehren aus Sachsen und Sachsen-Anhalt davon profitieren. Laut Innenministerium könnte die Ausbildung längerfristig bundesweit angeboten werden.



Erste Trainings sollen im provisorischen Tunnel bereits in diesem Jahr möglich sein. Dafür stellt die Deutsche Bahn sechs Waggons zur Verfügung. Für die 2019 geplante Tunnelröhre ist zunächst ein erster Abschnitt mit etwa 150 Meter Länge vorgesehen. Später soll sie auf 300 Meter Gesamtlänge wachsen, weil die ICE-Schnellzüge so lang sind. In dem Übungszug sollen gasbefeuerte Hotspots eingebaut werden, um die Bedingungen bei einem Brand möglichst wirklichkeitsnah nachzubilden.



Der Landesfeuerwehrverband verweist mit Hinblick auf das Tunnelland Thüringen auf die Notwendigkeit einer solchen Übungsanlage. Das sei enorm wichtig, sagte Michael Schwabe, Beisitzer im Vorstand des Thüringer Landesfeuerwehrverbandes. Regelmäßiges Tunneltraining für Feuerwehrleute ist bislang nur in der Schweiz möglich. Dort betreibt das Interkantonale Feuerwehrausbildungszentrum (ifa) zwei Tunnelübungsanlagen. Auch Thüringer Feuerwehrleute absolvieren dort ihre Ausbildung.